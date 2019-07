Un couple de Bouchemaine part à Lourdes à vélo... avec ses six enfants !

La famille Leiber, qui habite à Bouchemaine, s'apprête à vivre un périple à vélo. Le 2 août, ils partiront pour Lourdes avec leurs six garçons, âgés de 3 à 12 ans. Ils vont pédaler 1 200 km. Le défi est d'autant plus grand que deux de leurs enfants sont handicapés : Cyprien est autiste sévère et Antoine est atteint d'une maladie génétique rare. "Son jumeau Joseph est décédé il y a quelques mois, et on avait vraiment besoin de passer du temps ensemble cet été et de vivre un projet fort en famille", explique Anne-Emmanuelle Leiber, la maman. Le long du chemin, ils feront étape chez d'autres parents d'enfants malades ou handicapés "pour se poser ensemble la question du sens de nos vies un peu particulières".





Leur périple à vélo est à suivre sur leur page Facebook "Lève-toi et roule".