Un cours en ligne pour mieux comprendre l'Eucharistie

Aider à mieux saisir le sens de la messe, comprendre les gestes de la liturgie, ce sont les objectifs de cette formation digitale. Emmanuelle Bergerault, chef de projet de ce MOOC (pour "Massive Open Online Course") explique ce qui a motivé la naissance de cette formation : "la messe c’est la source, là où on va retrouver le Seigneur. Aujourd’hui, on voit bien que ça devient un sujet de désertion et donc on s’est dit que si les gens vont de moins en moins à la messe c’est peut-être parce qu'ils ont un peu perdu le sens de ce que c’est".

Une enquête, réalisée il y a un an, révélait que 76 % des fidèles souhaitaient mieux connaître le sens de la messe. Ce MOOC est avant tout ludique et interactif. On y trouve des vidéos, des textes bibliques, des prières et des quiz et un forum animé par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre ou encore le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie.

Une formation destinée aux particuliers et aux paroisses

Cette formation digitale est destinée aux particuliers comme aux paroisses. "On peut monter un groupe pour suivre le MOOC ensemble. On a vraiment envie de faire avancer la pastorale. On propose quelque chose de simple pour toucher les cœurs", explique Emmanuelle Bergerault.

Un fonctionnement souple

Autre vertu de ce MOOC sur la messe : on peut choisir d'y passer le temps qu'on veut. "On peut aussi très bien démarrer ce MOOC au mois de décembre. Tout est téléchargeable, on peut s’organiser", assure la chef de projet.

Pour accéder à cette formation digitale, rendez-vous sur moocdelamesse.fr. Elle est consultable dès aujourd'hui et jusqu'au 3 janvier 2021. Le site compte déjà plus de 10.000 inscrits.