Un drive "développement durable"

>On parle d'un projet plutôt original dans ce journal. Un drive, où l'on peut faire ses courses sans déchet, grâce à des produits en vrac ou conditionnés dans des bocaux réutilisables.



>Le service national universel, étendu à tous les départements Français. Plus de 150 jeunes volontaires du Loir-et-Cher ont jusqu'en avril pour s'y inscrire. Le département de son côté se prépare à accueillir en juin prochain un contingent d'autant de volontaires



>Une météo qui se dégrade aujourd'hui. On passera d'un ciel d'éclaircies, aux perturbations.