Un e-pèlerinage à Lourdes pour accompagner les malades

Sac de pèlerin, chapelet ou encore chants traditionnels de Lourdes sur CD. Cette année, les malades ne pourront pas assister physiquement au 147ème pèlerinage national de Lourdes qui débute ce jeudi 13 août. Pour qu’ils puissent malgré tout vivre cet événement, un kit a été spécialement imaginé.

Kit d’accompagnement des malades

"Ce kit a été créé par un groupe d’hospitaliers pour permettre aux personnes malades de se sentir à Lourdes : sac de pèlerin, chapelet et un CD qui contient des chants traditionnels de Lourdes", détaille Sophie Ruffray, co-présidente de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Mais ce ne sont pas les seuls moyens dont disposent les malades. Pour chaque étape du pèlerinage, comme la grotte, ou encore l’eau de la source, ils auront à leur disposition une LED pour le jour du symbole de la lumière et surtout "une fiole d’eau de Lourdes qui permettra à la personne d’en boire un peu chaque jour", précise la co-présidente. Durant ce pèlerinage, "on portera les intentions de prières des personnes malades qui n’ont pas pu être présente physiquement", assure-t-elle. "Les personnes malades devaient se sentir à Lourdes".

Création d’un nouveau service : les anges-gardiens

"Nous serons avec les malades, ils seront largement dans notre cœur et dans nos prières", soutient Michel Veurneuil, co-président de l’Hospitalité. Et à côté des objets pour accompagner les malades, un nouveau service a été créé : les anges-gardiens. "Leur mission est d’accompagner les personnes malades, qui ont besoin d’un contact humain", précise Michel Veurneuil. Selon le co-président, "durant le pèlerinage de Lourdes, les malades recherchent la présence de la vierge marie, mais aussi un lien amical".

Par ailleurs, les co-présidents notent que cette année, ils ont accompagné davantage de malades que l’an dernier.