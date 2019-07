Un été en fête à Saint-Brieuc

L'été vient de commencer et les animations de la ville de Saint-Brieuc pour juillet et août viennent d'être annoncées. Et l'été promet d'être bien occupé : entre le sport avec l'ouverture du skate parc, de la culture avec les bibliothèques buissonnières, de la musique avec les mercredis de l'rogue et du spectacle avec le festival des nocturnes, il y aura juste le temps d'aller bronzer à la plage.

Elisabeth Séité est chargée de l'animation de la ville de Saint-Brieuc, elle détaille au micro de Lena Plumer-Chabot le planning de l'été.



Son



Le détail du programme est à retrouver sur le site intrenet de la ville: www.saint-brieuc.fr