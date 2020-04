Un fonds d'urgence de lutte contre le coronavirus

Le pape François a annoncé la constitution d'un fonds d'urgence par les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) pour lutter contre l'épidémie de coronavirus dans le monde. De nombreux pays d’Afrique et d’Asie, parmi les plus pauvres et les plus vulnérables, n’ont pas les infrastructures hospitalières nécessaires pour faire face au coronavirus : peu de médecins, d’infirmiers, de services de réanimation ou de respirateur pourtant essentiels on le sait… Le pape a participé lui-même en versant 750.000 dollars à ce fonds, invitant tous ceux qui en ont les moyens à donner eux aussi.

L’Eglise peut compter sur son réseau missionnaire à travers le monde

Le Cardinal Luis Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples dont dépendent les 140 directions nationales des Œuvres Pontificales Missionnaires dans le monde a d’ailleurs précisé : « Dans sa tâche d'évangélisation, l'Église est souvent en première ligne face aux principales menaces qui pèsent sur la dignité humaine. Rien qu'en Afrique, il y a plus de 74 000 religieuses et plus de 46 000 prêtres qui gèrent 7 274 hôpitaux et cliniques, 2 346 foyers pour personnes âgées et vulnérables [...] Dans de nombreuses zones rurales, ils sont les seuls à fournir des soins ». Et ce n’est pas tout, car il y a aussi le rôle clé de l’Église dans l’enseignement, autre chantier prioritaire du pape François. Le cardinal philippin a rappelé que « le Saint-Père invite actuellement l’ensemble du vaste réseau de l’Église à relever les défis qui se présentent à lui ».

En France, les Oeuvres Pontificales Missionnaires ont d’ailleurs un nouveau directeur

Il vient juste d’être nommé c’est l’évêque de La Rochelle et Saintes, Mgr Georges Colomb. Fondées au XIXème siècle à Lyon par Pauline Jaricot, les Œuvres Pontificales Missionnaires étaient jusqu’à présent confiées à un lyonnais mais le choix de Mgr Colomb n’est pas un hasard. Il a été ordonné prêtre en 1987 pour les Missions Etrangères de Paris. Il a vécu à Taïwan puis en Chine avant de devenir supérieur général des MEP. Il a été ordonné évêque en 2016. Mais le pape l’a renvoyé en mission en 2018 en lui confiant en plus la charge du territoire d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. C’est lui qui est désormais en charge du fonds d’urgence des OPM pour le coronavirus. Une nouvelle mission mais cette fois, en confinement…