"Un geek, ce n'est pas un ado coincé dans sa chambre"

Ce week-end se tient le tout premier Angers Geekfest au parc des expositions d'Angers.

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus au milieu des 100 exposants et de 30 invités venus de toute la France.

Ilan Ferry, journaliste et auteur du livre "Agir et penser comme Tyrion Lannister" est l'un de ces invités.

La geekerie pour Ilan Ferry, c'est d'abord une porte d'entrée vers d'autres domaines, d'autres savoirs.