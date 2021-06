Un intervenant social bientôt au commissariat de Villeurbanne

L'association VIFFIL SOS-Femmes a collaboré avec le commissariat de Villeurbanne pour créer un poste d'intervenant social au sein de la brigade. Le but de cette collaboration est d'améliorer l'accueil et l'écoute des victimes de violences sociale et en particulier de violences conjugales. Détails et explications avec la présidente de VIFFIL, Elisabeth Liotard.