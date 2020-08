Un jeu de société sur les secours maritimes

Christophe Cillier a créé il y a quelques années "Missions 112", un jeu de société sur le monde des secours et des pompiers. Une deuxième version est sortie plus récemment: "Missions 196", sur les secours en mer. Un moyen de sensibiliser petits et grands, de manière ludique.

Un jeu à télécharger gratuitement en ligne : https://sites.google.com/view/missions196/