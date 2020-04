Un jeudi saint confiné

Aujourd’hui, jeudi, nous faisons mémoire de la Sainte Cène. Mais permettez-moi d’insister en ce Jeudi Saint sur un moment étonnant, subjuguant de Jésus. C’est même un geste d’entrée dans ces 3 Jours Saints ; le geste d’entrée dans le Mystère de Pâques. Ce geste est un baptême des pieds où Jésus Dieu est à genoux devant nous et il nous dit : "14- Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 15- C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. 17- Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. (Jean 13,15-18)"

La première joie béatitude de Pâques passe par les pieds... Geste qui nous fait revêtir l’habit du service, du serviteur. Toutes nos relations de pouvoir, de hiérarchie, de missions doivent prendre leur ADN au consentement de se laisser laver les pieds par Jésus, au consentement de se laver les pieds les uns aux autres. La fraternité Pascale passe par cette attitude comme le dit le livre de l’exode : "Ôter ses sandales devant la terre Sacrée de l’autre" (Ex 3,5). Vivons ce Jeudi Saint en ouvrant la porte de Pâques par ce Baptême des pieds ; c’est la porte du sacrement du frère et prioritairement du plus fragile. Une pensée pour tous nos frères diacres et pour toute les diaconies de nos diocèses. Le Secours Catholique Caritas France prend ses racines aussi en ce jeudi Saint.

L'eucharistie est la source et le sommet de la vie des chrétiens, mais elle ne peut pas faire l’impasse du frère, du prochain comme chemin de Pâques. "Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie " (1 Jean 3,14). Et RCF de continuer à nous nourrir spirituellement dans nos confinements respectifs !

Continuez à prendre soin de vous, de vos familles, de vos voisins les plus fragiles et....

Bonne Pâques à tous !