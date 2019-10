Un mouvement pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens

La cinquième édition du Salon des entrepreneurs s'ouvre aujourd'hui au Parc Chanot. 11 000 entrepreneurs et 120 exposants sont attendus pour ce grand rendez-vous. L'occasion de rappeler l'existence du mouvement, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un mouvement oeucuménique, il s'adresse à des personnes en situation de "solitude" face à la décision dans l'entreprise. Il compte déjà 3200 dirigeants et entrepreneurs chrétiens. Il permet également d'approfondir le sens de la mission de dirigeant et de l'enseignement social chrétien.