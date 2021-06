Un nouveau dispositif de guidage pour les malvoyants dans le métro

Une solution de guidage pour les personnes malvoyantes dans le métro.



C’est au Vieux port de Marseille que ce dispositif vient d’être mis en place.



La rénovation de la station vient d’être achevée.



Plus de modernité, d’ergonomie, mais également plus de sécurité et de sureté pour le public non voyant.



Gérard Marras, bénévole de l’association Cannes Blanches et personne malvoyante, a pu tester le dispositif hier matin. Il en a parlé avec Laure Lemeille.