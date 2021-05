Un nouveau dispositif pour aider les jeunes pharmaciens

S'il reste encore 22 000 pharmacies, en France, il s'en ferme une tous les deux jours. Et les prospectives ne sont pas encourageantes. C'est la raison pour laquelle la CERP, Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique, basée à Saint-Brieuc, et le Crédit Agricole des Côtes d'Armor, ont noué un partenariat pour lancer un nouveau dispositif. Entretien avec Dominique Lerouvillois, président du directoire de la CERP.