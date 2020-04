Un numéro vert pour les catholiques pendant le confinement

La Conférence des évêques de France (CEF) et la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF) lancent ensemble un numéro vert d’écoute durant le temps de confinement : le 0 806 700 772.



Un Numéro Vert "par cultes"

C'était une demande d'Emmanuel Macron, lors de sa rencontre avec les représentants des cultes, le 16 mars dernier. Le président de la République avait souhaité que soit mis en place un numéro vert "par culte" : un "service d’écoute" pour les personnes isolées, les membres des familles endeuillées ou les soignants, mais aussi une assistance téléphonique pour les malades du coronavirus en demandes sacramentelles. Pour les catholiques, le numéro national est le 0 806 700 772. Les appels sont gratuits et anonymes.



le "réseau d'écoutants" de l'église

La CEF et la CORREF ont monté ensemble un "réseau d’écoutants" : ils sont prêtres, diacres, religieux, laïcs ayant déjà pratiqué l’écoute de personnes en difficulté de vie. Leur premier soin est d’accueillir les personnes au téléphone, de comprendre leur attente et de les orienter si nécessaire vers les structures diocésaines correspondantes à leur besoin.

Concrètement, si les appelants sont des personnes en hôpital, on leur indiquera l’aumônerie catholique de l’hôpital. S’il s’agit d’une demande pour la célébration d’obsèques, on orientera la famille vers sa paroisse.



Solitud'écoute, parlez-en autour de vous !

C’est un appel de détresse lancé par Gérard, auditeur de RCF, qui a interpellé les équipes de RCF. La semaine dernière, dans la nouvelle émission interactive du matin, PRENEZ SOIN DE VOUS !, il a lancé un appel à l'aide : "Je suis seul, appelez-moi !"

Pour Philippe Lansac, le directeur général adjoint RCF : "Il faut unir nos forces pour aider les personnes comme Gérard. Le lien avec les plus fragiles est la base de notre ligne éditoriale." C'est ainsi qu'est né un partenariat inédit entre RCF et Les Petits Frères des Pauvres : unir nos forces pour prendre soin de ceux et celles, parmi les personnes âgées, qui souffrent de solitude et qui ont besoin d’être écoutés, soutenus.

Armelle de Guibert, déléguée générale des Petits Frères des Pauvres, indique que les bénévoles qui sont à l’écoute au 0 800 47 47 88 sont formés, afin de "répondre le mieux possible aux détresses qu’ils entendent". La plateforme téléphonique Solitud'écoute a été renforcée depuis le début de la période de confinement pour répondre concrètement aux "situations de solitude et d’isolement de nos aînés".