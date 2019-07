Un observatoire au secours des abeilles en Auvergne Rhône-Alpes

On estime à environ 1 800 le nombre de ruchers en Drôme et en Ardèche. Depuis quelques années, ces ruchers sont parfois décimés pour différentes raisons (climat, maladies, pesticides, etc). C'est pour cette raison que le ministère de l'agriculture a créé un observatoire pour en savoir plus sur cette surmortalité. La région Auvergne Rhône Alpes fait figure de territoire pilote. On en parle dans notre 3 Questions A...au Dr Anne-Marie Rème, vétérinaire, spécialiste en pathologie apicole.