Un "Pacte" de relance, de confiance, de solidarité entre Région et Bâtiment

La Fédération Française du Bâtiment estime que l’activité du bâtiment subira une baisse de 15% à 16% de son activité avec la crise. La région s'engage pour soutenir ce secteur qui représenterait 9 Milliards et demi d’Euros de chiffre d’affaire, 30 000 entreprises, et plus de 105 000 emplois qualifiés non délocalisables. Explications Frédéric Nihous Conseiller régional délégué à la transition énergétique et à la rénovation énergétique des logements.