Un pèlerinage sur les pas de Marie

2 calèches tirées par des chevaux s’élanceront demain du sanctuaire de Lourdes et de la Salette. Chacune de ces calèches transporte une grande statue de Notre Dame de France. Les deux attelages vont emprunter des routes symétriques, sillonner les villages de France, pendant plus de trois mois, pour rejoindre le sanctuaire de Pellevoisin dans l’Indre le 12 septembre prochain. Au terme de ce pèlerinage, les deux calèches suivis par de nombreux pèlerins auront reconstitué ce grand « M » de Marie tracé par les apparitions de la Sainte Vierge au XIXe siècle et reconnues par l’Église: d’abord à la chapelle Notre Dame de la médaille miraculeuse rue du Bac à Paris en 1830, puis la Salette en 1846, Lourdes en 1858, Pontmain en 1871 et Pellevoisin en 1876. Maxime est l’un des organisateurs de ce pèlerinage..

L’intuition de ce pèlerinage est née après l’incendie de Notre Dame de Paris Pauline..

C'est une initiative de la confrérie Notre-Dame de France, qui, après l’incendie de la cathédrale de Paris a eu le désir de faire connaître la Vierge Marie à travers notre pays.

Tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à la caravane pour marcher sur les 10 à 15 km quotidiens du parcours. Sur le site du pèlerinage, mdemarie.fr, on trouve d’ailleurs une carte avec toutes les étapes des calèches. dont deux sommets : à la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon et la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Les pèlerins vont parcourir 2.000 km, traverser 25 diocèses. Et le bon déroulement de ce pèlerinage repose sur une logistique de terrain bien huilée comme nous l’explique Maxime..

Une logistique bien huilée est donc nécessaire pour assurer le bon déroulement du parcours. Des meneurs pour diriger les calèches sont aussi indispensables Pauline..

Oui Delphine participera demain matin à Notre Dame de la Salette au départ de l’une des deux calèches. Son rôle, seconder le meneur de la calèche. Elle nous explique tout le symbole que représente le cheval dans cette aventure et le rôle primordial du meneur.

Parmi les pèlerins qui ont prévu de marcher dans les pas de Marie, Noémie.

Oui Antoine, elle a 22 ans et a prévu de rejoindre la caravane lors de la dernière étape entre orléans et le sanctuaire de Pellevoisin. Elle nous dit ce qui a motivé sa démarche..

Les deux calèches et leurs pèlerins se retrouveront donc le 12 septembre pour la fête du Saint nom de Marie au sanctuaire de Pellevoisin dans l’Indre. Pour le père Jean Emmanuel recteur du sanctuaire, la figure de Marie est là pour fortifier notre espérance.

Raviver la piété populaire en réunissant toutes les générations sur les chemins de ce pèlerinage. C’est aussi le défi que souhaite relever les organisateurs comme nous l’explique Maxime.

Ce pèlerinage a pour but de rassembler sur les pas de Marie tous ceux qui le souhaitent au delà des clivages territoriaux, générationnels ou sociaux. Si vous souhaitez rejoindre le pèlerinage, marcher seul, en famille ou en groupe quelques heures ou quelques jours, rendez vous sur mdemarie.fr

