Un petit garçon de 60 ans

Si je vous parle d’un petit garçon en salopette bleu et pull jaune ça vous rappelle quelqu’un ? Et si j’ajoute qu’il est entouré par Caroline et par un petit chien aussi roux que lui, vous voyez de qui je parle ?

Eh oui, c'est Boule, en 2019 on fête les 60 ans de Boule et Bill. On fête 1149 pages de gag et de bêtises, de Caroline, qui mange de la salade, de Bill, le petit cocker qui fait des tours. Boule et Bill au même titre que Tintin ou que Gaston Lagaffe font partie de notre patrimoine et de nos souvenirs communs. Le personnage de Boule est inspiré par le fils de son créateur Roba. Boule et Bill, c’est la mise en scène, de la tendresse, de la vie de famille, du quotidien. Le regard de Roba sur la vie de famille est drôle c’est aussi un formidable miroir de l’évolution de la société des 60 dernières années.

Qu’est ce qui est prévu pour cet anniversaire ?

Les éditions Dargaud mettent les petits plats dans les grands avec 4 livres publiés pour cette occasion particulière. Notamment l’Art de Roba remet en perspective la vie du créateur avec les aventures de son héros ce qui nous permet de mieux la comprendre. Ce livre propose une sélection de documents rares et inédits et des planches originales commenté par Roba. Ce livre qui pour le coup conviendra mieux aux fans adultes qu’aux enfants est une vraie immersion dans l’œuvre de l’artiste.

Au début du mois est également paru le 40e album de Boule et Bill avec Christophe Cazenove au scenario et Jean Bastide au dessin : Bill à facettes. On retrouve toujours ce qui fait la saveur de l’original, la complicité et les blagues de ce coquin de cocker.

Le dernier ouvrage que je voudrais vous présenter c’est L’Avis de Chien, 32 histoires inédits en album qui ont été originellement publié dans Le Journal de Spirou entre 1967 et 1977. Ces récits sont illustrés par des formidables aquarelles de Roba à la fois douce et vive. Il y a dans ces nouvelles un équilibre parfait entre innocence et dérision. La vie de la famille de Boule au travers des yeux de son cocker, chaque récit est l’occasion de saisir le décalage entre le point de vue d’un chien et celui de ses maitres.

Roba et Delporte se moque l’absurdité des comportements humains, de nos comportements familiaux. N’hésitez pas à prendre le prétexte des soixante ans de Boule et Bill pour redécouvrir en famille ce monument de la BD franco-belge.