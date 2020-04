Un plan "Etincelles" pour les commerçants de Tours

>Pour limiter l'impact de la crise sur l'économie locale, La ville de Tours lance un plan de soutien aux artisans et aux commerçants. La municipalité investit 1 million et demi d'euros dans des bons d'achats et va lancer une plate forme de vente électronique locale. C'est le plan Etincelle.



>Un challenge sportif pour soutenir la recherche contre le coronavirus. C'est l'objectif du "Tours solidaire: mets tes basket". Une course virtuelle organisée par le CHU.



>De l'humidité ce matin, et un temps qui va se dégrader avec des chutes de grêle et des orages dans l'après midi.