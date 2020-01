Un programme de suivi précoce de la santé des enfants placés testé en Anjou

Mieux suivre la santé des jeunes enfants placés pour qu’ils aient moins de séquelles plus tard : c’est l’objet du programme Pégase, lancé le 22 janvier 2020 en Anjou. Il sera testé dans 15 départements, dont le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Marion Bastit a rencontré Daniel Rousseau, pédopsychiatre dans un foyer près d'Angers. Il a mené une vaste étude sur le devenir des enfants placés, qui a inspiré la création de ce programme. Elle montre l'intérêt d'une prise en charge précoce, avant 5 ans, de leur santé physique et psychique.