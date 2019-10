Un projet d'entreprise coopérative de pompes funèbres en Maine-et-Loire

Ils veulent créer une entreprise de pompes funèbres coopérative en Maine-et-Loire. Suivant l'exemple de Nantes et de Rennes, une quinzaine d'Angevins ont fondé l'association Projet coop funéraire 49 en avril 2019. Elle compte plus de 130 adhérents et sera présente à l'Agora ce week-end à Angers. "On a tous dû gérer les obsèques d'un proche, et on n'a pas été satisfaits de l'approche, du côté mercantile, de la dépersonnalisation... explique Elisabeth Beaussier, vice-présidente de l'association. On veut proposer autre chose, une écoute attentive et un service en fonction des moyens de chacun."