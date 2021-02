Un projet de tourisme viticole transfrontalier dans la vallée de la Moselle

"On a souhaité mettre en avant tous ces batiments à l'histoire particuliére, témoins d'une viticulture florissante, que ce soit en Lorraine, au Luxembourg ou en Allemagne" Ségolène Charvet, gérante de GEIE, groupement européen réunissant l'ensemble des organisations de la profession viticole de la vallée de la Moselle.





Le tourisme est un secteur qui tourne actuellement au ralenti, mais ça n’empêche pas la naissance de projets ambitieux. Le GEIE, un groupement européen qui réunit l’ensemble des organisations de la profession viticole de la vallée de la Moselle, est porteur d’un projet innovant. Celui de fonder une zone oeno-touristique transfrontalière allant de Toul à Cobolence. Une selection de 60 domaines et 40 villages ont été donnés à l'organisation en 2019. Un jury a selectionné parmi eux, ceux qui étaient capables de faire parti de cette zone sur des critéres touristiques. Ségolène Charvet, gérante du groupement, nous en dit plus.