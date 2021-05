Un retable de la Trinité à vocation missionnaire inauguré à Lyon

À l’occasion de la solennité de la Sainte-Trinité, fête de cette église, le père Lukasz Skawinsky, entouré de ses paroissiens a pu découvrir la larme à l'œil, le recto d’un magnifique et immense retable de 37 mètres carrés. Installé dans le chœur derrière l’autel, il représente les trois manifestations du Mystère de la Trinité : l’Annonciation, la transfiguration et le baptême du Christ. C’est l’artiste lyonnais Bruno Desroche qui a réalisé ses tableaux, des huiles sur bois. Il dévoile les particularités de ce retable : "La première c'est de reprendre le principe des personnages d'aujourd'hui qui viennent cotoyer les personnages bibliques et le Christ. Et puis chacun de ces trois tableaux peut s'ouvrir en son milieu et faire apparaître une immense fresque qui représente un théophanie. Dans le ciel, on voit toute la cohorte des Saints. C'est une venue de Dieu dans le ciel de Lyon".

"Ce retable veut être accueillant pour tous"

Bruno Desroche aime reproduire des scènes de la Bible en y faisant surgir des lieux, des personnages de notre temps. Il s’était fait connaître du grand public à travers le chemin de Croix de l'église Saint Nizier dans le centre de Lyon. Chemin de croix dans lequel il avait transposé la Passion du Christ dans un univers contemporain. Dans ce nouveau projet, l’artiste poursuit cette démarche. Les paroissiens français, antillais, africains, indiens ou vietnamiens de cette église située dans un quartier cosmopolite ont été acteurs de ce projet. "La paroisse de la Sainte-Trinité a cette richesse d'accueillir de nombreuses communautés. Ce retable veut être accueillant pour tous. [...] Et puis dans la cohorte des Saints du ciel et des Saints de la Terre, je m'éfforcerai de représenter des Saints de tous les continents", explique Bruno Desroche.

Des paroissiens, des anonymes contemporains aux figures de l’histoire de l’église lyonnaise, ce retable à vocation missionnaire est à découvrir en l’église de la Trinité dans le 8ème arrondissement de Lyon. Le verso de ce retable sera quant à lui inauguré dans un an, le 10 Juin 2022.