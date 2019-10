Un toit pour tous: 66 familles syriennes accueillies depuis 2017

1 an pour aider les familles migrantes à s’insérer sur notre territoire ! C’est le défi qu’a relevé l’association un toit pour tous ! Depuis 2017, elle accueille des familles venues de Syrie et les aide durant 12 mois dans leurs démarches administratives, se charge de l’accès à la langue, à la scolarité et aux soins médicaux.