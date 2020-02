Une année missionnaire dans la formation des nonces

C’était une suggestion faite pendant le Synode pour l’Amazonie?

Le pape François l’avait annoncé dans son discours de clôture du Synode des évêques, le 26 octobre 2019 : « Il serait bon que dans le service diplomatique du Saint-Siège (…) les jeunes prêtres passent au moins un an (…) au service d’un évêque dans un lieu de mission ». L’idée devrait être mise en œuvre dès la prochaine promotion qui commencera sa formation à la rentrée 2020.

Le pape souhaite que les nonces se sentent concernés par les réalités concrètes de l’église à travers le monde

Dans sa lettre le pape explique que pour faire face aux défis croissants de l'Église et du monde : « il est nécessaire que les futurs diplomates du Saint-Siège acquièrent (en plus de la solide formation sacerdotale et pastorale) une expérience personnelle de mission en dehors de leur propre diocèse d'origine, en partageant avec les Églises missionnaires une période de cheminement avec leur communauté, en participant à leur activité évangélisatrice quotidienne ». Il faut dire que le profil des nonces est plutôt élitiste et très intellectuel : les étudiants de l’Académie pontificale ecclésiastique, doivent avoir moins de 35 ans, une licence canonique, maîtriser deux langues étrangères et pendant leur formation de 3 ans, ils doivent passer un doctorat et faire un an de stage dans une nonciature. La nouvelle année missionnaire décidée par le pape devrait donc s’intercaler dans ce cursus pour que selon le Vatican les futurs ambassadeurs apprennent « en se salissant les mains dans le travail pastoral, dans les Églises de périphéries »

C’est une manière d’encourager tous les futurs prêtres à vivre une expérience missionnaire

Le pape est certain dit-il que cette expérience « suscitera chez d'autres prêtres de l'Église universelle, le désir de se rendre disponibles pour effectuer une période de service missionnaire en dehors de leur propre diocèse ».