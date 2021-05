Une année pour découvrir Saint Ignace, le fondateur de la Compagnie de Jésus

C’est une grave blessure qui va changer le destin d’Ignace de Loyola. Blessé par un boulet de canon, il y a tout juste 500 ans, le 20 mai 1521 lors de la bataille de Pampelune, le chevalier séducteur réputé pour son âme de leader va entamer une longue convalescence et un chemin de conversion. C'est ce que rappelle sur RCF le père Nicolas Rousselot, chapelain de l'Église Saint Ignace à Paris.

Une conversion et une expérience : celle des exercices spirituels. Pour le père Rousselot, ces exercices ont pour but d'approfondir sa relation au Christ et de progresser sur le chemin de la liberté intérieure.

De nombreux événements sont prévus au cours de cette année ignatienne. Pour la France, la Belgique francophone et le Luxembourg, le temps fort aura lieu à la Toussaint 2021. Du 30 octobre au 1er novembre, près de 8.000 personnes sont attendues à Marseille à l’occasion du rassemblement "Au large, avec Ignace". Pour en savoir plus rendez vous sur jesuites.com.