Une appli contre le harcèlement de rue arrive à Marseille le 8 mars

Disponible à Aix-en-Provence depuis un an, l'application mobile "Garde ton corps" a fait ses preuves. 15 sauvetages et des utilisatrices conquises.



Pauline Vanderquand (notre invitée ce matin) et Caroline Pheng créatrices de l'application, s'attaquent à Marseille. l'application sort le 8 mars 2020 après 20 000 demandes pour l'appli qui rassure les femmes qui sortent seules en ville.



Désormais, l'application s'exporte en France dans les prochaines semaines et dans le monde.