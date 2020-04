Une appli pour aider les femmes confinées victimes de violences

Une application qui porte le nom de APP-ELLES, app comme application et Elles comme le pronom féminin au pluriel. Il s’agit de la première application française solidaire des femmes et des filles victimes de violences. Application que l’on doit à Diariata N’Diaye et développée par l’association résonnante et qui a pour objectif de répondre aux principaux besoins d’assistance et de soutien des victimes et des témoins, confrontés à une situation de violence présente, passée ou potentielle. Permettant ainsi d'alerter et de contacter rapidement ses amis, ses proches, les secours, les associations et tout autre interlocuteur-trice de son choix.

Au préalable les femmes qui vont utiliser cette application vont pré enregistrer les contacts à prévenir en cas de violences, cela peut etre des proches, des contacts de confiance, une association prédéfinie. En cas de violence le déclenchement de l’application va permettre de transmettre alors la position GPS de la victime en temps réel et écouter en direct l’environnement sonore et ainsi optimiser l’organisation des secours en choisissant les bons interlocuteurs pour la situation, police, pompier, urgences… Lorsque les secours sont apportés et que l’on met fin à l’alerte, l’ensemble des données est automatiquement enregistré et sauvegardé sur chaque téléphone, afin de pouvoir servir de preuves dans le cadre d’une procédure future. L’application propose plusieurs modes de déclenchements discrets et rapides, pour s’adapter aux différentes situations et environnements (4 appuis consécutifs sur le bouton on/off, débranchement de la prise Jack audio. App ELLES a même développé un petit bracelet connecté qui permet en appuyant 4 secondes dessus de déclencher l’application

outre son procédé d’alerte, App-Elles offre également un accès direct à l’ensemble des dispositifs locaux et nationaux : plateformes de signalements du gouvernement un tchat, ses lignes écoutantes professionnelles, ou encore des informations et conseils utiles aux victimes, aux proches et témoins.

Et si on a pas cette application, il est toujours possible de suivre les consignes du gouvernement qui sont d’appeler le 17 ou le 3919 en cas de danger, d’utiliser la plateforme de signalement arretonslesviolences.gouv ; ou bien de demander de l’aide dans les pharmacies en usant du code “J’ai besoin d’un masque 19”, seront-elle suffisantes certainement pas, mais un début, car je vous le rappelle à tous on peut tout.