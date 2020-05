Une appli pour changer sa ville

Pour cela je vais vous présenter « ville covid » une application lancée le 26 avril dernier et qui a pour objectif de donner la parole au piéton afin de penser la ville que nous voulons dans le jour d'après. Car vous n'êtes pas sans savoir que l’espace public, compte tenu du risque de se déplacer en transports en commun, est de plus en plus envisagé, pour construire un monde post-confinement. Et selon Kenneth Schenker, « La crise actuelle est le bon moment pour penser la ville de demain » c'est pourquoi il a créé cette application ville covid afin de savoir si d'autres personnes en France pensaient comme lui que l'espace urbain devait d'être réinventé. Et il n'a pas été déçu puisqu’en moins de 8 jours ce sont plus de 300 personnes qui se sont emparées de cette application pour faire remonter leurs propositions.

Et bien tout simplement dans un premier temps il faut vous rendre sur le site « ville covid » à partir de votre smartphone ou votre ordinateur via l’adresse que l'on mettra le lien sur la page de cette chronique https://villecovid.glideapp.io/ et une fois que vous êtes connecté vous appuyez sur le petit plus pour ajouter une demande. On vous demandera alors de préciser L'adresse du lieu où apporter une modification, le code postal et la ville ensuite vous ajouterez une petite note pour expliquer ce qui est améliorable en matière de pistes cyclables ou de trottoirs en y joignant si vous le souhaitez une photo. Enfin vous pouvez accepter ou non d'être contacté a posteriori pour l'organisation d'action citoyenne dans votre quartier.

Pour le moment l'idée est simplement de collecter un ensemble d'idées concrètes et citoyenne pour dans un second temps les transmettre aux services municipaux des villes concernées. Cette application pourrait cependant être un excellent moyen de pression sur les municipalités qui ne veulent pas avancer sur le plan de l'urbanisme particulièrement dans le cadre d'un second tour des municipales qui reste encore à venir pour certaines villes et métropoles.