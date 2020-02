Une association d'insertion pour les jeunes de quartiers arrive à Marseille

Le Valdocco est une association d'insertion et d'éducation pour les jeunes de quartiers.



Elle a été créée en 1995 à Argenteuil sous l'impulsion de la congrégation des Salésiens et d'un collectif d'habitants inquiets pour leurs enfants.



Après Lyon, Lille, Nice... Elle vient d’arriver à Marseille, dans les quartiers de Frais Vallon, du clos La Rose et de la Bégude.