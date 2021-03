Une cérémonie des César en temps de pandémie

Les César c’est un peu la fête du cinéma français. Mais vous vous en doutez, l’édition de cette année est atypique à plusieurs titres. D’abord il y a eu la réforme de l’Académie, depuis ce que l’on pourrait appeler "l’affaire Polanski". Je passe sur la polémique, ce serait trop long, en notant juste que la récompense de "meilleur film" aurait probablement été plus judicieuse.

Mais comme avec toute crise, il y a eu du bon ! Et la gouvernance de la nouvelle Académie est désormais entièrement paritaire et plus démocratique. Elle a vu remplacer ses "membres de droit" quelque peu statufiés pour certains qui siégeaient depuis plusieurs dizaines d’années, par une assemblée de 82 hommes et femmes issus de la profession et élus par leur pairs.

Le verdict est attendu vendredi, avec une sélection de films candidats plus restreintes cette année. La pandémie et la fermeture des salles ont eu comme conséquence directe de voir le nombre de films en compétition diminuer quasiment de moitié. Ils étaient seulement 351 à pouvoir concourir cette année, contre 633 l’année précédente. D’où une concentration de nominations sur quelques films phares. Et j’ai eu envie ici de me risquer à petit un palmarès de cœur.

Le favori cette année, toutes catégories confondues, est le film d'Emmanuel Mouret : "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" sur les choses de l'amour. Le film est donc nominé 13 fois et moi j’ai choisi de lui remettre quatre prix : les deux récompenses suprêmes de meilleur film et de meilleur réalisateur ; celui de meilleur montage pour la construction habile de son récit en flash-backs qui illustre la complexité de la vie et de l’amour mais sans jamais nous perdre. Et le plus évident peut-être, celui de meilleure actrice dans un second rôle, pour Emilie Dequenne, dont on savait depuis Rosetta et les frères Dardenne à quel point elle était une actrice hors-norme mais qui le prouve encore une fois ici.

Autre favori : "Antoinette dans les Cévennes" de Caroline Vignal, à qui je remets un seul prix, mais incontournable : celui de meilleure actrice pour Laure Calamy dont c’est pour moi enfin la consécration, après des années de théâtre et de rôles secondaires au cinéma. Et j’attribue sinon deux César au film de Stéphane Demoustier, "La Fille au bracelet", qui renouvelle vraiment le genre du film de procès, en s’intéressant à la période opaque de l’adolescence. Avec donc le meilleur espoir féminin pour Mélissa Guers qui joue l’accusée, et la meilleure adaptation.

Comme meilleur acteur : Jonathan Cohen dans la comédie "Enorme" de Sophie Letourneur, sur l’envie de maternité d’un père. Jonathan Cohen ose tout dans cette comédie un peu déjantée mais il reste toujours crédible !

Et pour finir :

- Albert Dupontel, comme meilleur scénario pour « Adieu les cons »

- Félix Lefevre, comme meilleur espoir masculin dans « Eté 85 » de François Ozon

- Louis Garrel, comme meilleur acteur dans un second rôle, pour ADN de Maïwenn

- Josep, d’Aurel, en meilleur film d’animation

- 1917, de Sam Mendes, meilleur film étranger

- Et pour terminer, La Cravate, de Mathias Théry et Etienne Chaillou en meilleur documentaire.

Chronique réalisée en partenariat avec SIGNIS Cinéma.