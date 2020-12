Une charte pour développer les produits locaux en grande surface

Développer les produits locaux dans les grandes surfaces !

Voilà à quoi se sont engagées le 2 décembre dernier cinq enseignes de la grande distribution de Loire-Atlantique devant la chambre d'agriculture et la CCI.

Elles ont signé une charte d'engagement pour promouvoir et développer les produits locaux dans leurs rayons. Les magasins U, Leclerc, Intermarché, Carrefour et Auchan se doivent à présent d'accueillir les producteurs locaux qui souhaitent être référencés et de leur proposer une politique de prix équitable pour les deux parties.

Les détails de cette charte avec Alain Bernier, le président de la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et Pascal Claret, représentant de l'enseigne Système U.

Ils sont interrogés par Antony Torzec.