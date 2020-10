Une église prise pour cible à Rillieux-la-Pape dans le Rhône

Une église a été prise pour cible le week-end dernier dans le cadre de violences urbaines à Rillieux-la-Pape dans le Rhône. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place lundi soir. Il a qualifié ces violences d'intolérables et a apporté son soutien à la communauté catholique.

Les actes de violences contre les églises se multiplient dans le diocèse de Lyon depuis le début de l'année. Pour Mgr Michel Dubost, l'administrateur du diocèse, on ne peut plus tolérer ces actes contre des lieux de culte. "Il faut mettre un coup de projecteur pour que ça s'arrête. On fait souvent plus attention au synogogues et aux mosquées mais les attaques contre les églises sont plus nombreuses et il faut mettre un holà".

Une attaque organisée par un commando

Cette tentative d'incendie est particulièrement marquante car elle a été organisée par un groupe d'une dizaine de personnes, apparues sur une vidéo de caméra de surveillance. "La goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est ce commando. C'est quelque chose d'organisé. C'est très grave", déplore Mgr Michel Dubost.

Quelles méthodes pour protéger ces lieux de culte ?

"La plupart des églises appartiennent aux municipalités et c'est à elle de prendre les moyens d'assurer la sécurité de ces églises". Elles sont "le signe de la liberté qui règne en France", selon Mgr Dubost. Il estime également qu'il faut aussi créer autour des églises une "communauté humaine qui les protège".