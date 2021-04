Une enseignante brestoise propose des révisions en vidéo, sur YouTube

Madame SVT, voilà le nom de la chaîne YouTube lancée en 2019 par Camille Magrey, enseignante de SVT dans un collège-lycée de Brest. Dans ses vidéos, la jeune femme de 28 ans revient sur les chapitres du programme de sciences et vie de la terre, et propose des fiches de révisions pour aider ses élèves dans leur apprentissage.

Une initiative qui revêt un sens et un intérêt nouveau compte tenu de la situation sanitaire et de ses conséquences, notamment avec l'arrivée des cours à distance.