Une épicerie zéro déchet sur les routes de Touraine

A Loches, allier l'entreprenariat aux convictions écologistes et au souci de mieux consommer, c'est possible ! C'est ce qu'a fait Clémentine Bibikoff. Elle a lancé son épicerie itinérante zéro déchet et bio.

L'épicerie Mini Ma Liste est présente sur les marchés de Tours, Loches et Amboise. Clémentine Bibikoff compte aussi ouvrir d'ici un mois une boutique à Loches. Reportage avec Marie-Elisabeth Desmaisons dans cette édition.

"Aucun jeune ne doit être laissé sur le bord du chemin...",

au ministère au travail, on souhaite lutter contre les conséquences socio-économiques de la crise sur les jeunes. 6.7 milliards d'euros sont d'ailleurs prévus à ce sujet dans le plan de relance. Lundi dernier, Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès du ministère du travail s'est déplacée à Saint-pierre-des-corps.

Une ministre vient en touraine, mais qu'est-ce-que ça change concrètement sur le terrain ? Explications avec Christine Antonelli, co-directrice de l'association ID 37 et Jean-Patrick Gille, président du réseau national des missions locales et de la mission locale de Touraine.

DES CARTES DE NOEL POUR LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES

La Croix-Rouge, les Petits frères des pauvres , les Visiteurs hospitaliers et le Secours catholique appelent les petits et grands enfants à envoyer des cartes de Noël aux personnes âgées pour lutter contre l'isolement. Vous à la maison, vous avez jusqu'au 15 décembre pour envoyer votre carte au Secours catholique d'Indre-et-Loire 17 bis, quai de Portillon à Tours ou au Petits frères des pauvres, 34 bis, rue Léon Boyer à Tours.