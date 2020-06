Une esquisse d'un nouveau chemin par Emmanuel Macron

L’intervention d’Emmanuel macron était très attendue, en présentant dimanche 14 juin au soir, une esquisse de la reconstruction de la France après la crise sanitaire, le chef de l’Etat répondait, si l’on en juge à l’audience recueillie, à une forte attente des Français. En accélérant le déconfinement et en annonçant un retour quasi général à la normale, il a répondu à des aspirations assez partagées dans le pays. Elles portaient toutes sur la reprise de l’activité. Economique, bien sûr, mais aussi sur l’accueil dans les crèches, les écoles, les collèges. Cette annonce d’une normalisation accélérée était par ailleurs assortie d’un satisfecit assez complet de la gestion de la crise par l’exécutif sur les plans sanitaires et économiques. Cet éloge a aussitôt été discuté par les oppositions de droite et de gauche.

Toutes ces annonces découlant logiquement de l’état sanitaire du pays, ne répondaient pas à d’autres questions centrales dans la reconstruction du pays. Sur quelles bases et selon quelle logique serait-elle engagée ? Le président de la République a indiqué vouloir « dessiner un nouveau chemin » pour les deux dernières années de son quinquennat et pour la décennie qui vient. Une sagesse élémentaire dans ces circonstances, voire un impératif catégorique. Priorité évoquée : la reconstruction d’une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. Si l’intuition est bonne, l’allocution présidentielle n’a pas délivré grand-chose du contenu concret de cette reconstruction. Les plus impatients devront donc attendre la fin de la vaste consultation engagée par l’exécutif ces dernières semaines et les lendemains du second tour des municipales du 28 juin pour espérer en savoir un peu plus.

Seule annonce, il n’y aura pas à court terme d’augmentations d’impôts, y compris pour les mieux dotés. Seule exigence formulée à l’adresse des Français : « Travailler et produire davantage pour ne pas dépendre des autres ». Un plan de relance sera préparé pendant l’été prenant en compte des préconisations de la Convention citoyenne sur le climat. A ce stade, restent donc quelques interrogations de taille. Les directions évoquées par Emmanuel Macron vont incontestablement dans le bon sens. Mais entre une action résolue et un saupoudrage de mesures symboliques, il reste un fossé quand l’objectif est de « se réinventer ».

Le président de la République risque d’être gêné aux entournures par le nombre considérable d’alliances passées avec les Républicains pour le second tour des municipales. Ils n’ouvrent pas le chemin d’une créativité débridée dans les champs économiques, sociaux ou environnementaux… Mais disruptif par tempérament, Emmanuel Macron peut encore être tenté de renverser la table. D’autant qu’il semble avoir compris (en substance, il l’a d’ailleurs dit) que la reconduction de la politique des trois premières années de son quinquennat conduirait le pays tout droit dans le mur.

Cruel dilemme que de devoir se renier pour espérer avancer.