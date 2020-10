"Une femme nommée Marthe le reçut... " (Lc 10, 38-42)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus entra dans un village.

Une femme nommée Marthe le reçut.

Elle avait une sœur appelée Marie

qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur,

écoutait sa parole.

Quant à Marthe, elle était accaparée

par les multiples occupations du service.

Elle intervint et dit :

« Seigneur, cela ne te fait rien

que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ?

Dis-lui donc de m’aider. »

Le Seigneur lui répondit :

« Marthe, Marthe,

tu te donnes du souci et tu t’agites

pour bien des choses.

Une seule est nécessaire.

Marie a choisi la meilleure part,

elle ne lui sera pas enlevée. »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

« Vraiment, là, Jésus, tu exagères un peu ! » Telle est peut-être l’impression qui nous habite en écoutant ce récit du passage de Jésus dans la maison de Marthe et Marie. Car, heureusement qu’elle est là, Marthe … Sinon, qu’y aurait-il à manger sur la table, pour ce repas convivial entre amis ?

Mais, entendons-nous bien, ce que Jésus reproche à Marthe, ce n’est pas le temps qu’elle passe à préparer le repas. Il sait combien cette tâche de service est indispensable.

Ce qu’il lui reproche, c’est de vouloir se situer par rapport à sa sœur, plutôt que par rapport à elle-même. C’est de refuser à sa sœur le droit de faire un autre choix. C’est cet esprit de comparaison qu’il dénonce ici, comme il le fera à d’autres moments avec le frère aîné du prodigue, ou avec le pharisien dans la prière au temple avec le publicain.

Comme le dit le pape François dans un entretien avec un journaliste à propos de la vie religieuse, cet esprit de comparaison est un véritable poison pour la vie communautaire. Que de dégâts fait-il dans la vie de l’Église quand certains pensent que leur manière de vivre l’Évangile est meilleure que celle empruntée par d’autres !

Servir le frère, à la manière de Marthe, et écouter le Seigneur, à la manière de Marie, constituent deux voies complémentaires pour être fidèle au message de l’Évangile. Ne cherchons pas à les comparer !

Puissions-nous prendre le temps de l’écoute de la Parole et du service de nos frères au cours de la journée qui s’annonce …