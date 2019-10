"Une femme nommée Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure..." (Lc10.38-42)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus entra dans un village.

Une femme nommée Marthe le reçut.

Elle avait une sœur appelée Marie

qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur,

écoutait sa parole.

Quant à Marthe, elle était accaparée

par les multiples occupations du service.

Elle intervint et dit :

« Seigneur, cela ne te fait rien

que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ?

Dis-lui donc de m’aider. »

Le Seigneur lui répondit :

« Marthe, Marthe,

tu te donnes du souci et tu t’agites

pour bien des choses.

Une seule est nécessaire.

Marie a choisi la meilleure part,

elle ne lui sera pas enlevée.

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Vous sentez-vous important ? ou pas… Recherchez-vous à l’être ? ou pas… comment ? pourquoi ? Ne foncez pas, trop vite, tête baissée, vers la petite réponse d’une humilité tout étudiée qui vous ferait dire… « oh moi vous savez… je suis si humble que je ne cherche pas les honneurs »… Mais bien sûr ! Pourtant l’évangile nous provoque aujourd’hui à bien savoir où nous en sommes entre l’important et ce qui ne l’est pas, et ce sans faux semblant… « Tu t’agites pour bien des choses » dit Jésus à Marthe qui sans aucun doute s’agite plus que nécessaire jusqu’à reprocher aux autres de ne pas faire ce que nous faisons… mon mari n’a aucune initiative, mon épouse ne fait jamais le plein d’essence, ma sœur de communauté ne fais jamais la cuisine, que sais-je… Mais ceux, contre qui, nous formulons tant de reproches, leur laissons-nous seulement la possibilité de penser à ce qu’il pourrait faire ? Si l’on fait moins… ils ont une chance de faire plus… ils pourront prendre dans leur main ce que nous lâchons de la nôtre… eux seront valorisés, et nous nous ferons moins d’ulcères non ? Marthe ne veut rien lâcher ! Elle place toute son importance dans le fait de tenir sa maison, le tout de sa vie, c’est cela… tenir sa maison d’une main de maître… Marie, elle est peut-être faignante aux yeux de certains, ou est-elle libre aux yeux des autres, sachant faire la part de ce qui est important et ce qui l’est moins en fonction des événements, des rencontres… Jésus, dieu est devant elle et elle est à ses pieds se laisse regarder par lui… qu’est ce qui est important à ce moment-là… ? Se laisser regarder par Dieu ou vérifier la cuisson d’un soufflé ? Qu’est ce qui dure et qui nous nourrira le plus ? Se savoir aimés par Dieu qui nous regarde éperdue d’amour pour chacun ? ou la consistance de la mayonnaise que nous engloutirons en quelques instants… ? Où engageons-nous l’essentiel de notre vie ? comment comprenons-nous que nous avons de l’importance pour Dieu, si nous ne passons pas plus de temps avec lui pour ce qu’il est et non pas dans ce que nous faisons pour lui… comme s’il avait besoin de nos rites bien ordonnés, de nos cantiques et de nos gestes pour nous aimer ? L’important est bien ailleurs, c’est sûr !