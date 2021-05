Une ferme équestre inclusive, pour les personnes en situation de handicap

Une ferme équestre adressée à toutes et tous, et notamment aux personnes en situation de handicap. Voilà le projet de Camille Herbet, monitrice d'équitation et propriétaire de la ferme équestre du Litli Hestur, à Saint-Coulitz. Pour développer son activité, elle a lancé une campagne de financement participatif.



Les précisions de Camille Herbet.