Une fréquentation record pour l'aéroport Nantes Atlantique !

Les annonces de l'Etat quant à l'agrandissement de l'aérogare et l'allongement de la piste de 400 mètres viennent à point nommé.

L'aéroport nantais ne finit pas de progresser, bien plus d'ailleurs que les autres aéroports français. Avec 5,6 millions de passagers entre janvier et septembre dernier, son trafic a bondi de 17,6% par rapport à la même période l'année dernière. Une fréquentation record due notamment à l'ouverture de 29 nouvelles lignes, essentiellement des low-cost.

Etat des lieux de cet aéroport qui frise la saturation avec Laurent Noirot-Cosson, son directeur commercial et marketing. Il est interrogé par Antony Torzec.