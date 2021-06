« Une GPA dite "éthique" arrivera dans quelques années, c'est sûr » C. Deroche

L’Assemblée nationale doit adopter définitivement le projet de loi bioéthique, aujourd’hui mardi 29 juin, lors d’une ultime lecture en séance publique. Les députés ayant le dernier mot, le texte devrait donc bel et bien être adopté ce mardi et qui ouvrira notamment la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. « les premiers enfants devront être conçus avant la fin de l’année 2021 », a promis le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour Catherine Deroche, sénatrice LR de Maine et Loire, fermement opposé à ce projet de loi bioéthique, c’est un véritable échec.