Une grande vente de livres à la médiathèque François Mitterrand à Brest

Le réseau des médiathèques de Brest met en vente plusieurs milliers de livres et de CD dans tous les styles. Reportage à la médiathèque François Mitterrand aux Capucins, vous avez jusqu'à samedi 11 septembre à 18h pour chiner parmi les polars et autres BD. C'est Carole Le Natur de la direction Mer et Patrimoine qui nous guide.