Une journée pour aider les jeunes à s'installer en agriculture

Aider les jeunes à s'installer en agriculture et à booster leurs projets. C'est l'objectif de la journée organisée à Aubière par la chambre d'agriculture du Puy-de-dôme. Dans 10 ans, la moitié des agriculteurs du territoire seront à la retraite. On en parle avec Baptiste Arnaud, agriculteur à Ménétrol. Il est aussi en charge de la transmission et l'installation à la chambre d'agriculture 63.