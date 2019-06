Une journée pour tout réparer

Réparer plutôt que jeter. C’est tendance. Vu de l’extérieur, cela ressemble à un établi de menuisier ou de mécanicien. Et c’est voulu, puisque c’est le stand des Repair Days. Depuis 2015, cet atelier itinérant sillonne l’Hexagone pour sensibiliser le grand public aux vertus de la réparation et de la lutte contre le gaspillage. Un projet porté par une marque de remplacement de pare-brise bien connue, et des acteurs associatifs locaux et nationaux de la réparation.

De la machine à café à la trottinette électrique en passant par le sèche-cheveux, vélos ou jouets, chacun pourra donc apporter le matériel déficient et s’initier à la remise en état avec l’accompagnement d’animateurs, issus d’associations locales. L’occasion aussi de découvrir dans chaque ville les structures qui peuvent vous aider à redonner une deuxièle vie à vos objets, petits ou gros.

Lancée il ya quatre ans, l’opération a rencontré un certain succès. La raison : une prise de conscience environnementale de plus en plus en plus forte. 84% des Français choisiraient aujourd’hui de réparer un objet plutôt que de le remplacer.

En route dès juin prochain, le stand des Repair Days commencer sa tournée le 22 juin à Lille – Place des fusillés et des déportés à La Madeleine. Suivront ensuite Nantes et Bordeaux. Pour connaitre les dates exactes de passage ou si vous voulez tout simplement solliciter sa présence dans votre ville, rendez-vous sur le site www.repairdays.com.