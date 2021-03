Une maison de l'alimentation pour comprendre l'agroalimentaire

"Cette maison de l'alimentation sera unique, parce que le public sera au coeur de la production et de la transformation".

Bernard Meurisse, directeur de l’EPL Agro de la Meuse



Une structure unique dans le Grand Est. L'EPL Agro de la Meuse vient de se doter d’un nouveau hall agroalimentaire et va mettre en place une maison de l’alimentation. Un espace au service de la formation professionnelle, des producteurs régionaux et du public. Le but : valoriser les métiers de l’agroalimentaire et les circuits courts. Un investissement de près de 7 millions d’euros porté par le Conseil Régional du Grand Est.