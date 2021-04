Une neuvaine de prière pour la libération des otages en Haïti

Le dimanche 11 avril dernier, dix personnes ont été enlevées par un groupe armé en Haïti. Les évêques de Bretagne et des Pays de la Loire invitent à une neuvaine de prière pour la libération de ces otages. "Nous avons voulu associer tous les évêques à cette signature. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse donc il y a une confiance dans cette force de cette prière. Et puis on peut imaginer qu'il y a des négociations importantes avec les ravisseurs et nous sommes persuadés que les personnes enlevées prient tout le temps donc c'est maintenant qu'ils ont besoin que nos prières rejoignent la leur", affirme Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc.

Pour participer à cette neuvaine de prière pour ces personnes enlevées en Haïti, rendez-vous sur les sites internet des diocèses de Bretagne et des Pays de la Loire.