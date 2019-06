Une nouvelle affaire de pédophilie révélée par le Diocèse de Clermont

L'annonce a été faite via un communiqué du Diocèse de Clermont ce mardi. Un prêtre est visé par une plainte pour des faits d'agression sexuelle sur mineur. Des faits aujourd'hui prescrits.

L'information a été transmise aux médias par un communiqué du Diocèse de Clermont. Selon ce document « une plainte a été formulée en mai auprès de l'archevêque de Clermont par l'intermédiaire de la cellule d'écoute du diocèse ».

Une plainte visant l'abbé Ambroise Gauthier pour des faits d'agressions sexuelles sur une personne mineure. Des faits remontant à une cinquantaine d'année et qui sont donc prescrits. « Un signalement a été fait par le Diocèse le 5 juin auprès du Procureur de la République de Clermont », précise le communiqué.

L'abbé Ambroise Gauthier relevé de tout ministère pastoral

Selon le communiqué, un signalement sera aussi effectué à la Congrégation pour la Doctrine de la foi, selon les dispositions du droit canonique. Et d'ajouter que « l'abbé Ambroise Gauthier est relevé de tout ministère pastoral par Monseigneur François Kalist, archevêque de Clermont ».

L'archevêque de Clermont qui exprime « sa peine et sa honte à l'égard de la personne victime » au nom de tout le Diocèse. Et de réaffirmer « la détermination de l'église catholique dans sa lutte contre toute forme d'abus » selon les directives données par le Pape François et la Conférence des Evêques de France.

Monseigneur François Kalist s'exprimera publiquement dans les prochains jours sur cette affaire.