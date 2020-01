Une nouvelle brasserie en Touraine

C'est la dernière venue dans les brasserie tourangelle. La cyclope. Installé à Parçay Meslay, la brasserie a l'ambition de faire renaitre toute une filière qui a presque disparue en Indre et Loire.



>Permettre à la restauration collective dans le Loir-et-Cher de recourir plus souvent aux productions locales, c'est l'objectif de la plateforme Agrilocal41. Le département vient de la lancer. Comment cela fonctionne? La réponse dans cette édition



>Aujourd'hui il fait toujours aussi beau, et toujours aussi froid. On parle e al météo du jour à la fin de cette édition.