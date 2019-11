Une nouvelle traduction française du Missel romain pour 2020

Cela signifie qu’une nouvelle traduction en français du Missel Romain va être utilisée à la messe à partir de l’Avent 2020.

Pourquoi la traduction du Missel romain a-t-elle changé ?

C’est un travail qui a débuté en 2002, en réponse à l’instruction Liturgiam authenticam "pour la correcte application de la constitution sur la sainte liturgie du concile Vatican II". Ce texte, publié en 2001 à la demande de Jean-Paul II, demandait notamment une plus grande fidélité de la traduction au latin.

Évêques et experts se sont mis au travail. Il y a eu de nombreux allers-retour avec Rome, puis en 2017 un motu proprio du pape François, "Magnum principium", a redonné de la souplesse à la traduction, selon une triple fidélité : fidélité au texte latin, fidélité à la langue de traduction et fidélité à la compréhension des fidèles. La nouvelle édition du Missel Romain a pour objectif de proposer une plus juste traduction du texte typique latin.



Ce qui change exactement

Il ne s’agit pas d’une réforme du Missel, mais pour les évêques de France, "cette nouvelle traduction permet de faire faire au peuple chrétien un pas supplémentaire pour entrer dans l’intelligence du mystère pascal du Christ. Certaines paroles qui sont prononcées par le prêtre dans le déroulement de la messe ou par l’assemblée sont amenées à changer". Le texte devrait arriver dans les paroisses de France à partir du lundi 24 mai 2021 mémoire de "Marie, Mère de l’Église".