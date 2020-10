Une nouvelle vitrine pour le voile de Marie dans la cathédrale de Chartres

Le voile de la vierge, célèbre relique de la cathédrale de Chartres est exposé dans une nouvelle vitrine. L'ensemble, réinstallé en juillet dernier dans la chapelle des Martyrs, a été inauguré la semaine dernière.

Des pèlerinages pour l'admirer

Ce voile de la vierge a été offert à la cathédrale de Chartres, en l'an 876, par Charles le Chauve , petit-fils de Charlemagne. Charlemagne avait lui même reçue cette relique en cadeau de l'impératrice Irène de Byzance. Les plus grands rois se sont prosternés devant cette étoffe qui aurait été portée par Marie le jour de l'Annonciation ou de la Nativité. Cette relique incontournable de la chrétienté est vénérée depuis plus de mille ans et donne lieu à de grands pèlerinages à Marie. "Cette relique qui arrive a Chartres va susciter de grands pèlerinages. Cette relique majeure à travers le Seigneur continue de toucher les cœurs aujourd'hui", explique le Père Emmanuel Blondeau, recteur de la cathédrale.

Une vitrine pour protéger le reliquaire

À la Révolution française, le précieux reliquaire est pillé, le voile découpé. Aujourd'hui, il ne reste plus qu’un morceau de deux mètres conservé dans un reliquaire du XIXème siècle. Alors pour préserver ce qu’il reste de ce joyau, la DRAC a confié à l’artiste Hubert Le Gall le soin de créer une vitrine, une œuvre à la fois artistique et technique destinée à mettre en valeur le voile tout en le protégeant de l’humidité. "Ce tissu qui aurait 2000 ans risque de se dégrader avec le temps donc il a été convenu qu'on mette le reliquaire dans une vitrine. Cela préserve le voile sans que la vitrine vienne masquer le reliquaire", assure le Père Emmanuel Blondeau.

Cette vitrine dorée, ornée de vitraux arborant le bleu de Chartres est équipé d’un dispositif anti-humidité. Une technique qui devrait protéger le voile de la vierge pendant une vingtaine d’années.